Три смерти от ковида зарегистрированы 18 марта в Приамурье

Бессимптомных пациентов среди выявленных за сутки нет. Фото: pixabay.com

Число летальных исходов новой коронавирусной инфекции вновь возросло в Амурской области – 18 марта стало известно о смерти ещё троих человек. Таким образом, с начала пандемии из-за этой болезни скончались 211 амурчан. Такие данные изложены на сайте стопкоронавирус.рф.

При этом в Амурской области 18 марта выявили 30 новых случаев коронавируса. Из них 21 – в легкой форме, девять – с пневмонией. В процентном соотношении на заболевание коронавирусом в виде ОРВИ приходится 70%, а на пневмонию – 30% от числа случаев за сутки.

Всего же с начала пандемии в регионе выявлено 21 586 фактов заражения коронавирусом, обследованы 837 080 человек. За последние сутки исследования на ковид провели 1 887 раз.