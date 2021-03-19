Этнокруиз по Амуру и литературный open-air пройдут к 165-летию Благовещенска

Этнокруизы запланированы в рамках фестиваля национальных литератур. Фото: благовещенск.рф

К юбилею амурской столицы городская информационная библиотечная система подготовит фестиваль национальных литератур и проект, направленный на изучение истории Благовещенска. Обе идеи получили поддержку по итогам конкурса муниципальных грантов в сфере культуры и искусства.

- На проведение фестиваля национальных литератур этнических групп «Самый-самый дружный Благовещенск» из городского бюджета выделили 85 000 рублей. Второй проект «Город – улица – квартал» получил поддержку в размере 152 250 рублей, - рассказали в администрации Благовещенска.

В рамках фестиваля национальных литератур этнических групп с 15 февраля по 30 ноября пройдет десяток этнокультурных мероприятий. Это лекции, презентации, викторины, игры, мастер-классы, направленные на сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России, укрепление единства нации. Также в планах провести цикл литературных часов и творческих встреч, посвящённых национальным писателям, эпосу и фольклору, телемосты с национальными авторами.

- Проект также предусматривает проведение фестиваля национальных литератур в день рождения Благовещенска. Кроме того, запланирован цикл мероприятий «Литературный этнокруиз «На амурской волне». Он включает в себя познавательные мероприятия о литературе, творческие встречи с писателями, мастер-классы, а также мультикультурный open-air: лекторий в знаковых местах города, например, у памятника казакам-первопроходцам, - поделились в мэрии подробностями.

Второй проект «Город – улица – квартал» направлен на изучение истории Благовещенска через историю конкретных улиц и кварталов, поддержку общественного краеведческого движения и сохранение историко-культурного наследия города.

Центр краеведческих и музейных инициатив «Народный музей» работает над созданием пяти уличных баннеров с художественной иллюстрацией карты квартала, созданной благовещенскими художницами Еленой Шипуновой и Натальей Керницкой. Также будут размещены постеры в общественных местах города. Особое внимание уделят архитектурным памятникам, расположенным в квартале, историческим и культурным достопримечательностям, современным общественным объектам.

Визуальную часть предполагается сопровождать экскурсиями от «народных экскурсоводов», историями жителей кварталов, встречами со старожилами, знакомством с семейными архивами.