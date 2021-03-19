Юрий Трутнев посетил объекты Амурского газоперерабатывающего завода

Ранее Трутнев посетил Еврейскую автономию. Фото: dfo.gov.ru

Зампред председателя правительства РФ – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев прибыл в Амурскую область. В пятницу, 19 марта, он посетил Амурский газоперерабатывающий завод (АГПЗ).

- Сегодня работали с Юрием Петровичем Трутневым на объектах АГПЗ. Отдельно съездили на строительство нового микрорайона для сотрудников, - рассказал глава Приамурья Василий Орлов в своем телеграм-канале.

По его словам, основная часть объектов в микрорайоне будет завершена в 2022 году. Микрорайон современный, в нём будет построен детский сад на 350 мест с крытым бассейном и школа на 900 учащихся.

В целом проектом предусмотрено строительство более 165 тысяч кв. м. жилья и 100 тысяч кв. м. социальных объектов.