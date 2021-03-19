Собачья жизнь: благовещенские волонтеры пытаются помочь голодному мужчине и его псу

Нужны продукты и вещи первой необходимости. Фото: pexels.com

Благовещенские волонтеры обнаружили пожилого мужчину с собакой, которые живут в ужасных условиях. У них даже не хватает денег на еду. Трагичная история появилась в социальных сетях.

– Обнаружили истощенную собаку. Она, тупо опустив голову, брела в поисках любого вида еды. По виду собаки уже было видно, что животное выживает еле-еле и длительно не доедает. Ребра обтянутые тусклой шкурой, сгорбленная спина, – описала увиденная волонтёр Алина.

Она попыталась выяснить, что это за собака и где животное обитает. Но, как оказалось, у собаки есть любимый хозяин. Просто он и сам живет впроголодь. Волонтер привезла для животного простенькую кашу – пожилой мужчина попросил разделить порцию между ними двумя.

– Сказал, что сам голодный и еды у него нет ни для себя, ни для собаки. Волонтер просто растерялась. Как могут люди жить на уровне голодных собак, кто им поможет, и почему до сей поры это никого не беспокоило и наверно не побеспокоит? Сколько таких еще тихо живут голодной жизнью, не прося ни у кого помощи? – поинтересовалась благовещенка.

Сейчас волонтеры хотят помочь и человеку, и собаке. Алина планирует купить продукты и вещи первой необходимости, а потом отвезти их по нужному адресу. Она приглашает всех неравнодушных горожан присоединиться. Более подробному информацию можно узнать у Алины в WhatsApp по номеру 8-914-593-88-98.