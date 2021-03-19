Очевидцы сообщили, что на автобусной остановке в Благовещенске лежит труп

Личность мужчины устанавливается

18 марта, около пяти часов вечера, в Благовещенске на остановке возле кожно-венерологического диспансера нашли труп мужчины. Об этом сообщили напуганные увиденной картиной очевидцы.

– 50 лет Октября, 154. Напротив меня, на остановке возле кожвена, лежит труп. Приехала скорая, врачи накрыли его и уехали - нормально? Там и полиция была. Видимо, думали ещё, что спасти смогут, раз врачей вызвали, – рассказала благовещенка.

В Следственном комитете Амурской области информацию подтвердили. Сейчас специалисты пытаются установить личность умершего мужчины. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружили. Была организована доследственная проверка, сообщили нам в пресс-службе следственного управления СК Приамурья.