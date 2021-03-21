Три человека пострадали в ДТП в Благовещенске

На улице Магистральной в Благовещенске автомобиль такси Nissan Tiida Latio врезался в столб, который упал от столкновения на багажник этой же машины. В результате аварии пострадали три человека.

- Факт ДТП подтверждаем. На месте работает экипаж дорожно-патрульной службы, есть пострадавшие, - прокомментировали в в управлении ГИБДД по Амурской области.

В ведомстве уточнили, что авария произошла в 11.20 в районе дома №45 на улице Магистральной. Также в ГИБДД рассказали о количестве пострадавших. Сейчас выясняются обстоятельства происшествия.

Сам момент ДТП запечатлели на видео. Судя по ролику, водитель не справился с управлением и из-за этого съехал на обочину, а затем врезался в столб. Но точную причину случившегося смогут сказать только в полиции после подробного расследования.