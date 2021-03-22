75 студентов получат губернаторские стипендии в Приамурье

Заявки на стипендию подавали 122 студента. Фото: pexels.com

За отличную учебу в колледже 75 студентов получат стипендии губернатора Амурской области. В региональном министерстве образования и науки подвели итоги конкурсного отбора.

По инициативе губернатора Амурской области Василия Орлова поддержка из областного бюджета оказывается студентам колледжей, проявившим особые успехи в учебе. Выплаты в размере 12 тысяч рублей поступают два раза в год. Претендовать на них могут обучающиеся в зависимости от результатов двух последних полугодий – по всем дисциплинам должны быть «пятерки».

Всего в адрес ведомства поступило 122 заявки. По итогам конкурса наибольшее количество стипендиатов насчитывается в Амурском педагогическом колледже, Амурском колледже сервиса и торговли и Амурском колледже строительства и ЖКХ.

- В числе критериев, по которым отбирались стипендиаты, – наличие звания победителя или призера конкурсов профессионального мастерства WorldSkills Russia или «Абилимпикс», научно-практических конференций и олимпиад. Также дополнительные баллы присуждаются тем, кто являлся «круглым» отличником по итогам последних трех сессий и более, – прокомментировали в отделе профессионального образования и науки регионального минобрнауки.

Помимо губернаторских стипендий за отличную учебу, с этого года студенты колледжей могут получить выплаты за дуальное обучение – на них могут рассчитывать ребята, совмещающие хорошую учебу и работу по профилю. Стипендия носит персональный характер и выплачивается единовременно в размере 30 тысяч рублей дважды в год.

- Наша цель – не только поддержать финансово талантливую амурскую молодежь, которая демонстрирует успехи. Мы хотим показать, что они имеют большое значение и являются для региона ценным кадровым резервом. Поэтому со стороны регионального Правительства делается все возможное, чтобы такие ребята оставались жить и работать в Амурской области, – отметил Василий Орлов.

Кроме студентов, губернаторские стипендии выплачиваются школьникам-отличникам (им единовременно начисляется по 18 тысяч рублей) и победителям/призерам этапов всероссийской олимпиады школьников (за каждое звание победителя и/или призера выплачивается от 10 до 50 тысяч рублей).