Противопожарный режим введут в Приамурье с 23 марта

Все во избежание лесных пожаров. Фото: pexels.com

Пожароопасный сезон официально открывается в Амурской области, а вместе с ним устанавливается и особый противопожарный режим. Соответствующие постановления подписал губернатор региона накануне.

Противопожарный режим с 23 марта распространится на следующие районы: Архаринский, Октябрьский, Благовещенский, Константиновский, Михайловский, Свободненский, Серышевский, Тамбовский, Бурейский, Завитинский и Ивановский. Также он затронет Белогорский и Ромненские муниципальные округа, города Белогорск, Благовещенск, Райчихинск и Свободный, пгт. Прогресс и ЗАТО Циолковский. А с 24 марта к ним могут добавиться ещё и Шимановский и Мазановский районы и город Шимановск.

Пока действует режим, собственникам и арендаторам земельных участков – гражданам и юридическим лицам, администрациям поселений - категорически запрещаются все виды работ с использованием открытых источников огня. Уборка сухой травы должна проводиться методами, не допускающими ее выжигания.

За нарушение этих правил амурчанам может грозить штраф: для граждан - от 4 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.