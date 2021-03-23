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Происшествия23 марта 2021 5:38

Первый природный пожар зарегистрировали в заказнике в Приамурье

Угрозы населенным пунктам нет
Дарья ПРОКОПЬЕВА
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Огонь находится более чем в пяти километрах от ближайшего села. Фото: pixabay.com

Пожар зафиксировали утром 23 марта более чем в пяти километрах от села Журавлевка Архаринского района. Огонь разгорелся на территории Гануканского заказника.

- Сейчас в ликвидации огня участвуют 9 парашютистов и десантников Амурской авиабазы, 4 сотрудника пожарной части №61 противопожарной службы области, 1 сотрудник лесоохраны. Задействованы 3 единицы техники. Угрозы населенному пункту нет, - рассказали подробности в министерстве лесного хозяйства и пожарной безопасности Приамурья.

Предварительная причина возникновения огня – деятельность местного населения. По этому факту проводят проверку дознаватели отдела надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Амурской области, представители Управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области.

Напомним, с 23 марта в Архаринском районе открыт пожароопасный сезон и установлен особый противопожарный режим. Всего с этой даты он действует на 19 территориях Амурской области.

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