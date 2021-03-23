Василий Орлов: «Над увеличением экспортного потенциала Приамурья правительство региона работает комплексно»

Реализацию национального проекта «Международная кооперация и экспорт» обсудили в правительстве Амурской области. В 2021 году основные программы будут направлены на поддержку экспорта сельхозпродукции, сохранение действующих и ввод новых мер поддержки экспортеров, а также развитие промышленного экспорта.

- Объем отгруженной за пределы страны амурской продукции агропромышленного комплекса (АПК) по сравнению с 2019 годом увеличен на 30% и составил 484 тыс. тонн, в денежном эквиваленте – более 180 млн долларов США. Наша продукция АПК поставлялась в 11 зарубежных стран, - отметил губернатор Василий Орлов. – Для увеличения экспортного потенциала Приамурья за два года благодаря региональному проекту «Экспорт продукции АПК» в оборот вернули 18 тысяч гектаров сельхозземель. В текущем году будет введено в эксплуатацию еще 10 тысяч гектаров мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции. Государственная поддержка из федерального и областного бюджетов на эти цели составит около 90 миллионов рублей. В целом, над увеличением экспортного потенциала Приамурья правительство региона работает комплексно.

Комплексную организационную поддержку экспортно-ориентированных компаний в рамках регпроекта «Системные меры развития кооперации и экспорта» продолжает оказывать Центр поддержки экспорта Амурской области. По словам первого заместителя министра экономического развития и внешних связей региона Екатерины Киреевой, благодаря поддержке на международный рынок смогли выйти 22 амурские компании, и объем их экспорта превысил 3,8 млн. долларов.

- Основной задачей на ближайшую перспективу станет внедрение нового Регионального экспортного стандарта. Нам предстоит разработать экспортный бренд Приамурья и создать экспортный совет при губернаторе области. Он станет основным координационным органом отрасли, в который войдут все заинтересованные стороны. Это позволит получать качественную обратную связь непосредственно от экспортеров и совместно вырабатывать новые меры поддержки, - добавила Екатерина Киреева.

За счет федерального проекта «Промышленный экспорт» предприятия региона могут получить льготное финансирование по программе Минпромторга РФ. Субсидировать 4,5% от ставки банка помогут организациям, реализующим корпоративные программы повышения конкурентоспособности. В прошлом году соответствующая заявка была одобрена амурской компании «Технолизинг», которая будет строить метанольный завод в Сковородино.

Также большое значение придается увеличению количества аккредитованных ветеринарных лабораторий, которые могут проводить исследования и сертификацию амурской экспортной продукции. До 2023 года планируется провести переоснащение и аккредитовать еще три лаборатории, расположенные в Белогорске, Свободном и Тамбовке. Также к этому времени модернизировать должны и областную ветлабораторию.

Хорошим стимулом для популяризации экспортной отрасли является проведение региональных конкурсов. Сейчас Центр поддержки экспорта области проводит региональный этап конкурса «Экспортер года». Заявки на него принимают до 24 марта.