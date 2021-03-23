Развитие Свободного обсудили на совещании при губернаторе Амурской области

Город продолжит меняться. Фото: instagram.com/svobodniy_4.0/

Губернатор Василий Орлов провёл совещание, на котором обсудили вопросы коммунальной инфраструктуры, объектов жилищно-коммунального хозяйства и формирования комфортной среды в городе Свободном.

Всего на 2021-ый и следующие годы запланировано 28 мероприятий в рамках долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития города. Из них до конца 2021 года будет завершено 10 мероприятий.

- Свободный - город стратегической значимости. Необходимо обеспечить четкое выполнение всех задач по его комплексному социально-экономическому развитию. Мы должны приложить все усилия, чтобы обеспечить рост качества жизни наших граждан. Работа кропотливая. Проблемы копились годами. Но системно, слажено, шаг за шагом их можно решить, - заявил глава региона Василий Орлов.

Как доложил министр строительства и архитектуры области Николай Сибиряков, реконструкция ДК Железнодорожников идёт в графике. «Сейчас заказчик прорабатывает вопрос закупки театральных кресел, мебели. ГКУ «Строитель» ведёт стройконтроль. На объект выезжаем ежемесячно», - отметил министр.

В графике идут работы по строительству пятиэтажного 60-квартирного дома в рамках обеспечения жильём отдельных категорий граждан. Завершение запланировано на начало 2022 года.

В соответствии с установленными сроками идёт и строительство школы на 528 мест. Техническая готовность объекта составляет 25,6%. В настоящее время ведутся работы по устройству кирпичной кладки наружных и внутренних стен.

Администрация города продолжает благоустраивать общественные территории и ремонтировать улично-дорожную сеть.

- По центральной площади подготовили конкурсную документацию, предположительно заключение контракта 25 мая. Объект двухлетний, сдача – в 2022 году. Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт четырех улиц, объявлен аукцион на освещение улицы Ленина. Планируем к 12 апреля заключить контракт на поставку опор освещения. Кроме того, за счёт средств областного и местного бюджета в 2021 году планируется ремонт 13 объектов улично-дорожной сети протяжённостью около 5,5 км, - рассказал глава города Владимир Константинов.