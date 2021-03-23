Маршруты автобусов изменятся из-за ремонта на улице Мухина в Благовещенске

Ремонт продлится практически восемь месяцев. Фото: благовещенск.рф

Ремонт инженерных сетей на улице Мухина в Благовещенске начнется с 1 апреля. Работы будут идти поэтапно, во время первого этапа перекрывать дорогу будут дважды.

С 1 апреля по 30 мая для движения будет закрыт участок Мухина между Октябрьской и Северной, включая перекресток с улицей Октябрьской. С 3 мая по 23 июня перекроют участок от Зейской до Амурской, включая перекресток с улицей Зейской.

В результате схемы движения временно изменят автобусы № 11 и К.

Маршрут № 11 будет ходить по следующей схеме:

- ул. Мухина – ул. Северная – ул. Новая – ул. Красноармейская – ул. Мухина – ул. Амурская – ул. Комсомольская – ул. Ленина - далее по утвержденному маршруту.

Маршрут № К будет двигаться по следующей схеме:

- ул. Амурская - ул. Мухина – ул. Красноармейская – ул. Новая – ул. Северная – ул. Загородная – далее по утвержденному маршруту.

Автобусы № 3 и 36 на этом этапе ремонта не поменяют маршрутов.

В целом работы на улице Мухина продлятся до 30 ноября. Привести в порядок предстоит 1,45 километра канализационных сетей, 2,23 километра водопровода, 0,55 километра – теплосетей, 2,81 километра – электросетей.

На первом этапе ремонт пройдет на участке от Октябрьской до Пролетарской, на втором – от Зейской до Горького, на третьем – от Горького до Октябрьской.