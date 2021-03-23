Василий Орлов: Мы строим детсады, чтобы обеспечить местами всех детей до трех лет

Увеличится число детей, которых может принять садик. Фото: amurobl.ru

В Амурской области одновременно строят три детских сада, в том числе – пристройку к учреждению для дошкольников в Магдагачах. Там уже завершена разработка котлована.

Возведение одноэтажной пристройки к одному из трёх корпусов детсада «Сказка» ведётся в рамках нацпроекта «Демография» с декабря 2020 года. Площадь объекта составит более 1200 квадратных метров, с основным зданием её соединит тёплый переход.

В новом здании оборудуют три группы для детей ясельного возраста. Пол в групповых помещениях будет с подогревом. Также проектом предусмотрена установка пандуса и поручней для маломобильных категорий граждан. Стоимость строительства пристройки —133,9 миллиона рублей.

До начала строительства на территории учреждения располагался одноэтажный деревянный ясельный корпус 1980 года постройки, который был рассчитан на две группы малышей по 17 человек. Новые группы смогут принять по 20-23 ребенка.

Как рассказала заведующая детским садом «Сказка» Анна Быченко, сейчас 110 воспитанников корпуса, на территории которого ведутся строительные работы, распределены по двум другим корпусам учреждения.

Подрядчик уже завершил демонтаж старого деревянного ясельного корпуса и здания прачечной, а также закончил разработку котлована. На объекте задействовано 18 человек, из них шесть — механизаторы. Рабочие изготавливают армокаркасы, оборудуют съезд в котлован для спецтехники.

- В рамках реализации мероприятий федерального проекта в Амурской области в 2021 году запланировано создание 120 дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет. Детские сады строятся в поселке городского типа Магдагачи, а также селе Екатеринославка. Еще одно дошкольное учреждение, но уже в рамках программы «Стимул» возводится в селе Чигири. На сегодняшний день очереди в детские сады для малышей старше трех лет в регионе нет. Мы строим детские сады для того, чтобы обеспечить местами в дошкольных учреждениях всех детей младше трех лет, — подчеркнул губернатор Приамурья Василий Орлов.