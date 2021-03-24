Благоустраивать территорию рядом с Буяновским ручьём начнут в апреле

Отдыхать на ручье станет приятнее. Фото: pexels.com

В апреле стартует благоустройство зоны отдыха на берегу ручья Буяновского, расположенного в Моховой Пади. Сроки примерные – многое будет зависеть от погодных условий.

- В рамках первого этапа работ будет обустроен подъезд к ручью протяженностью почти полкилометра – гравийную дорогу от поворота с центральной дороги к зоне отдыха будет заасфальтирована. Уже в самой зоне отдыха подрядная организация обустроит автопарковку общей площадью 400 квадратных метров. От парковки к ручью и вдоль ручья создадут пешеходные зоны, также будет подготовлена территория под площадку для пляжного волейбола, - рассказали в администрации Благовещенска.

Завершить эти работы согласно контракту подрядчик должен в конце августа. После чего специалисты приступят ко второму этапу работ и обустроят освещение, установят скамейки и урны, оборудуют зону для игры в пляжный волейбол. Аукцион на выполнение этих видов работ еще предстоит разыграть.

Территорию у ручья приведут в порядок за счет федеральных средств в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Ежегодно в Благовещенске проводится конкурс, во время которого жители города выбирают – какой участок благоустроить в следующем году.

На ремонт в 2022 году претендуют сквер «Бабочка» (ул. 50 лет Октября – Амурская), сквер в районе пересечения улиц 50 лет Октября и Горького, сквер в районе переулка Крестьянского и улицы Мухина, зеленые зоны по Калинина – Ломоносова и на Ленина, 61, а также территория в селе Плодопитомник в районе озера.