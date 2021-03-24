Губернатор Приамурья поручил разработать единые стандарты для школьных уроков безопасности

Уроки безопасности - не в новинку для амурских ребят. Фото: amurobl.ru

Как в Амурской области формируют у детей навыки безопасного поведения в различных ситуациях, обсудили в рамках очередного заседания областного правительства под председательством Василия Орлова. Его итогом стало данное губернатором поручение разработать стандарты проведения уроков безопасности в школах региона.

В целом, по данным амурского УМВД России, в прошлом году в регионе зафиксировано свыше пяти тысяч случаев травмирования детей – на 13,6% меньше, чем годом ранее.

- Уменьшение случаев травматизма, безусловно, связано с комплексной межведомственной работой по формированию у обучающихся навыков безопасного поведения в различных жизненных ситуациях, – отметила зампред регионального правительства – министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева. – В 2020 году в рамках воспитательной работы в дошкольных и общеобразовательных организациях проводились еженедельные «Пятиминутки безопасности». Ими охвачены 110 тысяч детей в возрасте от 3 до 18 лет».

Обучение детей и подростков навыкам безопасного поведения проходит как во время обычных уроков, так и в рамках специальных акций, которые организуются совместно с различными ведомствами. Работа в этом направлении продолжается и в 2021 году.

- Уже проведены всероссийская акция «Безопасность детства 2020/21», открытые уроки, приуроченные к празднованию Всемирного дня гражданской обороны, 10 числа каждого месяца в учебных заведениях организуют Единый день безопасности. Помимо этого, Амурский областной институт развития образования осуществляет курсовую подготовку педагогов по различным направлениям профилактики детской безопасности, – перечислила Светлана Яковлева.

Ранее по поручению главы региона в школах начали проводить встречи «Пятнадцать минут безопасности». Министерство области планирует оценивать их количество и качество.

Как отметил губернатор Амурской области Василий Орлов: «Тема безопасности детей – важнейшая». Главам поручено уделять этому вопросу самое пристальное внимание.

- Важно, чтобы министерство образования и науки области взяло на себя координирующую функцию, нужно собирать и транслировать на весь регион лучшие практики. Кроме того, необходимо разработать единые стандарты проведения уроков безопасности. При их организации важно учитывать сезонность. Сейчас, на мой взгляд, нужно делать акцент на безопасное поведение на воде, для сельских территорий актуальна тема палов. Также есть вопросы, которым стоит уделять внимание круглый год, – безопасность на дорогах, правила поведения с незнакомыми людьми. Очень важно, чтобы на занятиях по безопасности докладчиками были не только педагоги, представители спецслужб, но и сами дети, – сказал глава региона.

Также он поручил проработать возможность награждать грантами школы за лучшие практики по обучению детей безопасному поведению в различных жизненных ситуациях. Сейчас такие гранты учреждения могут получить за достижения в других направлениях.