На том же уровне: 26 амурчан заразились ковидом за сутки

У 18 человек заболевание протекает в виде острой респираторной вирусной инфекции. Фото: amurobl.ru

В Амурской области выявили новые случаи коронавируса, их 24 марта – 26. Такую статистику приводит местное управление Роспотребнадзора.

В ведомстве «Комсомольской правде – Благовещенск» рассказали, что у 18 человек заболевание протекает в виде острой респираторной вирусной инфекции – это 69% от числа заразившихся за сутки. Один человек болеет бессимптомно, у семерых – пневмония.

Всего же к данному моменту зарегистрированы 21 737 фактов заражения ковидом в Амурской области. Большинство пациентов выздоровели, но многие ещё продолжают лечение.

Продолжается и обследование потенциальных пациентов на наличие вируса. За день врачи провели 2 197 анализов, с начала пандемии – 848 801.