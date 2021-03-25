Просадки появились на дорогах Благовещенска

Фото: Администрация Благовещенска

На улицах Ленина в районе дома № 118, по улице Калинина, Театральной, а также по Студенческой, Северной появились просадки на дорогах. В связи с этим мэр Благовещенска провел выездное совещание с участием представителей подрядных дорожно-строительных организаций, специализированной экспертной организации, представителями заказчика.

Специалисты предположили, что просадки случились из-за высокой увлажненности и неоднородного грунта. Точные выводы будут делать при вскрытии дорог, что планируют провести уже 15 апреля.

Выходом из сложившейся ситуации видят использование непросадочных материалов, что приведет к удорожанию работ. Однако Олег Имамеев утверждает, что это гарантийный случай, поэтому устранение дефектов будет за счет подрядчиков. Как рассказал представитель АО «Асфальт» Александр Алексеев, просадку на двух участках улицы Театральной в районе Северной уже устранили. Пока временно – сняли асфальт и отсыпали цементно-грунтовой смесью. Дальнейшей реконструкции ждут улицы Ленина (в районе дома № 118), Калинина, Студенческая, Театральная и Северная.

Также мэр отметил, что город находится в климатической зоне, где характерно движение грунтов, поэтому гарантировать на сто процентов, что провалов больше не будет невозможно.