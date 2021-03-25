Быстро и без проблем найти новую квартиру помогут на «Ярмарке жилья» в Благовещенске

Экскурсии к новостройкам - неотъемлемая часть ярмарки. Фото: Василина ВАСИЛЬЕВА

Традиционная «Ярмарка жилья» (0+) стартует в Благовещенске 27 марта 2021 года. С 10.00 до 16.00 представители застройщиков, банков, агентств недвижимости и иных компаний и организаций будут готовы ответить на любые вопросы, связанные с покупкой, продажей, арендой и отделкой жилья.

«Ярмарка жилья» - это удобный способ ознакомиться с предложениями на первичном и вторичном рынке недвижимости, найти квартиру или частный дом своей мечты.

- Мы стремимся обеспечить максимальный комфорт посетителям и охватить в одном месте всё, что так или иначе связано с жильем: это и вторичный рынок, и частное домостроение, и ремонт, и обустройство интерьера, - рассказывают организаторы мероприятия, представители Издательского дома «Дважды два».

На ярмарке ожидаются более 30 участников. Это не только застройщики, банки и агентства недвижимости, но и магазины отделочных материалов, студии дизайна, налоговая инспекция и отделение Пенсионного фонда РФ. И они ждут именно вас!

Подробности о мероприятии читайте в инстаграм-аккаунте @yarmarka_zhilya_blg.

Партнёры «Ярмарки жилья»:

Оператор недвижимости «Перспектива 24» @perspektiva24_blg

Благовещенск, ул. Пионерская, 32

+7 (4162) 387-397

Магазин отделочных и строительных материалов «Строймаркет» @stroymarket_blg

Благовещенск, ул. Калинина, 116

+7 (4162) 999-955

ПАО Промсвязьбанк @psbank_ru

Благовещенск, ул. Ленина, 106а

8-800-333-03-03

www.psbank.ru