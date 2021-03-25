В Амурской области отловили первых клещей

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В Амурской области начался сезон активности клещей. Первых пять отловили в Благовещенском районе, сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону. Специалисты предупреждают, что с началом их активности увеличивается риск заразиться инфекционными заболеваниями, передающимися клещами.

Каждый год в области за медицинской помощью по поводу укусов клещей обращаются от 1,5 до 2,5 тысяч человек. Самым тяжёлым заболеванием является клещевой вирусный энцефалит (КВЭ). Летальность среди не привитых против данной инфекции в отдельные годы достигала 35-50 процентов.

Из 28 административных территорий Амурской области 16 являются эндемичными по КВЭ: Архаринский, Бурейский, Зейский, Магдагачинский, Мазановский, Ромненский, Свободненский, Селемджинский, Сковородинский, Тындинский, Шимановский районы, г. Зея, г. Свободный, г. Тында, г. Шимановск, ЗАТО п. Углегорск.

Самой действенной мерой в профилактике энцефалита является прививка. Ежегодно ее ставят более 50 тысяч амурчан. Защищённым, считается человек, получивший законченный курс вакцинации и 1 (или более) ревакцинацию.

Еще одной эффективной мерой профилактики является проведение акарицидной обработки территорий скверов, парков, баз отдыха, летних оздоровительных и образовательных учреждений, кладбищ и других территорий.

В связи с ранним началом сезона активности клещей управление Роспотребнадзора по Амурской области напоминает, что в лес лучше надевать светлую одежду, на которой лучше видно клещей, с длинным рукавом, штаны советуют заправлять в носки, а на голову надевать головной убор.

Также в лесу следует избегать высокой травы и кустов, также не рекомендуется срывать ветки, так можно стряхнуть на себя клещей, а идти по траве лучше в резиновых сапогах - за резину клещу трудно уцепиться.

Кроме того, необходимо использовать репелленты для отпугивания клещей и каждые 15 минут проводить осмотр, так как своевременное обнаружение клеща не позволит ему присосаться. В случае укуса не рекомендуется снимать клеща самостоятельно, а сразу обратиться за медицинской помощью.