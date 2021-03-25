Перспективы развития ж/д-транспорта Приамурья Василий Орлов обсудил с руководством РЖД

Фото: правительство Амурской области

В ходе встречи губернатор Амурской области Василий Орлов и заместители генерального директора ОАО «РЖД» Андрей Макаров и Василий Фролов обсуждали перспективы развития железнодорожного транспорта в Приамурье. Для реализации поставленных задач подготовлено соглашение между правительством области и ОАО «РЖД».

По территории Приамурья проходят две магистрали — Транссиб и БАМ. Как отмечает начальник Дирекции развития железных дорог Восточного полигона Василий Фролов, идет работа по двум направлениям – развитие технической составляющей инфраструктуры и обеспечение качественного функционирования социальной сферы. Для реализации задач подготовлено соглашение между Правительством области и ОАО «РЖД».

Железнодорожные магистрали подпитываются трудовыми ресурсами области. В подразделениях ОАО «РЖД» работают более 20 тысяч человек.

В ходе беседы Василий Фролов напомнил о том, что уже было сделано в социальной сфере в рамках подготовки к 45-летию БАМа.

- Аналогичную большую программу по инициативе генерального директора – председателя правления ОАО «Российские железные дороги» Олега Белозёрова сформировали и на предстоящие пять лет, - отметил заместитель генерального директора - начальник Дирекции развития железных дорог Восточного полигона.