Амурские ученые просят не белить деревья на придомовых территориях

Фото: администрация города Благовещенска

В этом году в Благовещенске не будут белить деревья вдоль городских улиц, в скверах и на общественных территориях. В последний раз это делали в 2018 году, однако позднее от практики отказались.

Сейчас Правила создания, охраны и содержания зелёных насаждений в городах России запрещают побелку в парках, скверах, на бульварах и улицах, если на территории не предъявляются повышенные санитарные и другие специальные требования.

Однако во время субботников жители многоквартирных домов и работники организаций иногда всё-таки белят деревья. В мэрии просят этого не делать.

Причину объяснила кандидат биологических наук, заместитель директора по научной работе Амурского филиала Ботанического сада-института ДВО РАН Анна Воробьева:

- Практика побелки применяется ботаниками, но только для плодовых молодых деревьев. Так как цвет извести – белый, это позволяет защитить растения в ранневесенний период от солнечных ожогов и морозобойных трещин, которые могут стать воротами для входа инфекции. То есть побелка нужна, чтобы кора на солнечной стороне молодого дерева не нагревалась и не растрескивалась. Неплодовые деревья, а тем более возрастные, белить не нужно, - рассказала она.

По словам ученой, растениям, которые используются в озеленении городской среды, особенно аборигенным видам, не страшны солнечные лучи, потому что генетически они приспособлены к этому климату. Так что белить деревья в городе Благовещенске, находящиеся на магистральных улицах, в парках и в скверах не нужно.

Более того, в некоторых случаях побелка может нанести вред дереву. Так как иногда люди используют для этого водоэмульсионную краску или составы с клеевой основой, которые запечатывают поры в коре.

- Для старых деревьев с толстой корой побелка не нужна, так как солнечные ожоги им не страшны, - согласен начальник Благовещенского районного отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Амурской области, кандидат сельскохозяйственных наук Павел Жирнов. - В нашем городе побелка нужна только маньчжурскому ореху. У него тонкая кора сохраняется и во взрослом состоянии. Карагачам, тополям, березам, елям, соснам, черемухам, боярышнику, диким яблоням побелка во взрослом состоянии не требуется. Это деньги на ветер.

Вместо побелки, по словам ученых, до начала сокодвижения необходимо проводить мероприятия по защите деревьев, к которым относится омолаживающая и формовочная обрезка, запечатывание трещин и дупел специальными составами и корневые подкормки.