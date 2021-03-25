В Приамурье 17 апреля откроют охоту на гуся

В Благовещенском районе любой вид охоты на общедоступных угодьях запрещен. Фото: pixabay.com

С 17 апреля в южных районах Амурской области откроется сезон охоты на гуся. Разрешение на охоту амурчане могут оформить на портале Госуслуг во вкладке «Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов».

Подать заявление можно в любое время вне зависимости от режима работы многофункционального центра либо управления по охране животного мира Амурской области.

- Если самостоятельно подать заявление не получается, обратитесь в Многофункциональный центр. Его специалисты помогут составить электронное заявление на портале Госуслуг. Для этого нужно выбрать талон «Сопровождение по направлению заявлений в электронном виде на Портале Госуслуг», который имеет приоритет на обслуживание, - рассказали в региональном управлении по охране животного мира.

Чтобы войти на Госуслуги, нужна подтвержденная учетная запись ЕСИА. Получить её можно в МФЦ Амурской области. Клиенты «Сбербанка», банка «Тинькофф» или «Почта Банка», могут создать учетную запись через их онлайн-сервисы.

В Благовещенском районе на общедоступных охотугодьях любой вид охоты запрещен постановлением губернатора. Подстрелить водоплавающую птицу здесь смогут только на землях охотпользователей, у которых охотугодья находятся в аренде.