Памятник купцу Доенину хотят вернуть на Вознесенское кладбище

Сын золотопромышленника, памятник которому хотят вернуть на место, похоронен на Новодевичьем кладбище. Фото: instagram.com/amurotgoloski/

На Амурских неокраеведов вышла правнучка купца, Вероника Егорова из Новосибирска. Увидев в публикации инстаграм-аккаунта @amurotgoloski памятник своего прадеда Евгения Доенина, она обеспокоилась его дальнейшей судьбой.

Евгений Васильевич Доенин был золотопромышленником и купцом 2-й гильдии, старейшим гласным городской думы в 1884–1888, 1898–1903 годах, председателем попечительского совета Алексеевской женской гимназии, членом и казначеем общества вспомоществования нуждающимся ученицам. А также, членом попечительства Покрово-Николаевской церкви.

Но самой яркой карьеры добился внук Евгения Доенина — Василий Николаевич Доенин. Он стал советским государственным деятелем и министром машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов СССР (1965—1977). Василий Доенин был награжден двумя орденами Ленина. Внук амурского купца похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

- За прошедшие дни после нашего знакомства, Вероника смогла консолидировать всех потомков великого рода и, помимо просьбы возложить венок от родственников, озвучила просьбу - вернуть памятник на его историческое место, – рассказали специалисты.

Сегодня родственники Доениных живут в Новосибирске, Москве, Нидерландах, Германии и Китае. Неокраеведы возложили венок и провели краткую гражданскую панихиду на территории склада, где хранится памятник, от имени потомков.

- Вот такая разная судьба у деда и внука. Одному стоит памятник на Новодевичьем кладбище, а другому - украдкой спрятан на заднем дворе ритуальной компании с неизвестной судьбой, – отмечают амурские неокраеведы.