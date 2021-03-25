19-летний житель Благовещенска обвиняется в покушении на убийство

Прокуратура Благовещенска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 19-летнего жителя областного центра.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Установлено наказание в виде лишения свободы на срок до 11 лет с ограничением свободы до двух лет. Уголовное дело рассмотрит Благовещенский городской суд.

В январе 2021 года в дневное время в г. Благовещенске к молодому человеку в гости пришли двое знакомых. Между мужчинами возник конфликт, потому что гость закурил в квартире и уронил на пол пепел. Один из них разрешил спор и покинул квартиру.

Спустя непродолжительное время хозяин в окно увидел на улице мужчину, прекратившего конфликт. Испытывая к нему личные неприязненные отношения, он взял деревянную биту, вышел на улицу и ударил обидчика по голове и телу, причинив тяжкий вред здоровью. Потерпевшему своевременно была оказана медицинская помощь.