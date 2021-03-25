Ход строительства моста через Зею оценили Марат Хуснуллин и Василий Орлов

Фото: правительство Амурской области

Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин. В сопровождении губернатора Амурской области Василия Орлова зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин посетил строящийся мост через Зею. В мероприятии также принял участие председатель совета директоров АО «УСК МОСТ» (входит в ГК СК МОСТ) Руслан Байсаров.

Здесь о текущей ситуации на объекте доложил руководитель ОП АО «УСК МОСТ» Эдуард Давыдов.

Новый зейский мост состоит из 26 опор, протяженность составляет 2 километра. Протяженность подходов к объекту - около 7 километров. Основная часть – это русловое пролетное строение – вантовая экстрадозная часть моста длиной 540 метров. Работы сейчас ведутся одновременно на 16 опорах, всего на проекте задействовано порядка двух тысяч специалистов, около 300 единиц техники.

- Это чрезвычайно важный объект для Приамурья, поэтому мы тщательно контролируем ход работ, видим, что они идут в графике. Мы хорошо знакомы с подрядчиком, успешно сотрудничаем. Так, специалисты «УСК МОСТ» успешно возвели трансграничный мостовой переход, соединивший Благовещенск и Хэйхэ, именно они проводили ремонт действующего моста через Зею, а сейчас также занимаются строительством путепровода в Свободном, - отметил глава Приамурья Василий Орлов.

В апреле строители моста планируют выйти на первый этап надвижки с левого берега. Напомним, в планах - открыть тестовое движение в конце 2022 года и ввести объект в эксплуатацию в середине 2023 года. Возведение объекта идет с опережением сроков по контракту практически на год.

- Вижу, что идет серьезная работа, строители справляются. Самое главное – сдать объект вовремя, - сказал Марат Хуснуллин.

Во время визита на мост участники также обсудили возможность реализации концессионной модели строительства еще нескольких путепроводов в Приамурье.

Напомним, строительство моста началось в 2020 году. Средства на его возведение выделены из федерального бюджета по поручению президента РФ Владимира Путина после обращения губернатора Приамурья Василия Орлова. Это позволило начать работы в ранние сроки.