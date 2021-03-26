Василий Орлов: «От Марата Хуснуллина мы получили поддержку по ремонту региональных дорог»

За время своего визита Заместитель Председателя Правительства обсудил большой перечень вопросов с главой области. Фото: Правительство Амурской области

Итоги работы с Заместителем Председателя Правительства Маратом Хуснуллиным, прокомментировал глава области Василий Орлов.

-Мы с Маратом Шакирзяновичем обсудили огромный перечень вопросов, касающихся жилищного строительства, ЖКХ, развития Восточного полигона железной дороги и всего, что связано с транспортом. Зампред Правительства России дал поручение выделить дополнительное финансирование по региональным автодорогам,- прокомментировал Василий Орлов

За время своего визита Заместитель Председателя Правительства побывал на стройке моста через Зею, дал поручение выделить дополнительное финансирование по региональным автодорогам и обсудил большой перечень вопросов с главой области.

Василий Орлов напомнил, что ранее проект нового моста через реку Зея прорабатывался заблаговременно, была готова проектная документация, выбран подрядчик, заложены деньги в федеральный бюджет на 2021-2022 годы. После того, как случилась авария на старом Зейском мосту, было принято решение о передвижке денег на год раньше, что позволило начать строительство моста в 2020 году.