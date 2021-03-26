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Дом. Семья26 марта 2021 5:07

Бесплатная вакцинация от бешенства домашних животных пройдет в Свободном

На территории города введен 60-дневный карантин
Вера ПОПКОВА
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Фото: www.pexels.com

В четверг, 25 марта, на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение о введение карантина на территории города Свободный. Постановление о введении карантина подписал губернатор Амурской области Василий Орлов.

В следующие 60 дней в городе Свободном будет запрещен ввоз и вывоз всех восприимчивых к бешенству домашних животных. Список животных варьируется от собак и кошек до крупного рогатого скота.

Специалистами ветеринарной службы уже проводится обработка подворья в районе, где ранее с признаками бешенства была выявлена собака. В ближайшие выходные в этом районе начнется бесплатная вакцинация всех животных. Позже вакцинировать домашних животных начнут на всей территории города.

Живой уголок