Зону барбекю убрали из проекта благовещенского Первомайского парка

Так по проекту выглядит зона фудкорта. Фото: Центр развития территорий

В этом году администрация Благовещенска начинает работу по обновлению Первомайского парка.

Обновленный дизайн-проект позволит сделать парк удобным для жителей города. На территории появится еще одна точка фудкорта, места для спокойного отдыха и пикника, зона для мастер-классов и других мероприятий.

Все основные тропинки в дикой части парка покроют плитняком, что позволит сделать дорожки ровными и удобными для горожан. Решение об организации искусственного пруда в качестве части системы водоотведения будет принято после завершения гидрологических изысканий на территории.

- В парке не будет зоны барбекю. Опросы и комментарии показали, что жители не хотели бы видеть такую зону, - отметили в Центре развития территории .