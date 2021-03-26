В Приамурье с 1 апреля разрешено заполнять зрительные залы на 75%

Ранее театры могли принимать только половину зрителей. Фото: pexels.com

На заседании штаба по предупреждению распространения короновирусной инфекции, губернатор области, Василий Орлов одобрил ослабление ограничительных мер

- Эпидемиологическая обстановка позволяет нам с разрешения Роспотребнадзора разрешить заполнение зрительных залов не на 50%, как сейчас, а на 75%. Поэтому закрепляем это решением штаба с обязательным соблюдением всех необходимых норм безопасности, - отметил Василий Орлов.

Как ранее сообщила министр культуры и архивного дела Амурской области Надежда Доргунова, по поручению губернатора министерство культуры области провело обследование вентиляционных систем всех подведомственных учреждений. Кроме того, были приобретены системы рециркуляции, есть все обеззараживающие средства.