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Коронавирус Covid-1926 марта 2021 11:30

Две новые смерти от COVID-19 зафиксировали в Амурской области

Общее число летальных исходов превысило 230 случаев
Дарья ПРОКОПЬЕВА
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Рост числа умерших в Приамурье продолжается без малого две недели подряд – начиная с 15 марта

Фото: Иван МАКЕЕВ

Число летальных исходов новой коронавирусной инфекции возросло в Амурской области – 26 марта подтвердили еще две смерти. Такие данные появились на портале стопкоронавирус.рф.

Общее число жизней, унесенных коронавирусом в Приамурье, достигло 231. Рост числа умерших продолжается без малого две недели подряд – начиная с 15 марта.

При этом общее число фактов заражения равняется 21 786. За сутки 26 марта заразились 25 человек.