Василий Орлов пообещал поддержку перспективным инвестпроектам в сфере животноводства

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О реализации инвестиционных проектов в сфере животноводства в 2020 году губернатору Василию Орлову доложил и. о. министра сельского хозяйства Амурской области Сергей Адаменко.

По оценке специалистов в перспективе в 2020 – 2024 годы развитие подотрасли животноводства возможно по «прорывным» направлениям - молочное скотоводство, свиноводство и птицеводство мясного направления - за счет реализации инвестиционных проектов, позволяющих увеличить объемы производства молока, мяса свиней и птицы.

Так, в 2020 году завершен инвестпроект «Птицеферма «Новотроицкая» по содержанию родительского стада (инициатор – ООО «Амурский бройлер»), в эксплуатацию введены восемь птичников. В результате в области теперь дополнительно производят 3 тысячи тонн мяса птицы в год.

Продолжаются работы по глубокой модернизации мощностей свиноводческого комплекса (инициатор – ООО «Агро-С.Е.В.»). По завершении инвестиционного проекта в 2021 году производство мяса свиней увеличится на 1,2 тыс. тонн в живом весе.

В 2020 году АО «Луч» завершило подготовительные мероприятия по реализации инвестиционного проекта по строительству животноводческого комплекса. На 1-м этапе будет создано 1570 скотомест. В 2021 году предприятие приступает к проведению строительных работ. По завершении реализации проекта ежегодное производство молока возрастет на 15,7 тыс. тонн, мяса КРС - на 0,3 тыс. тонн в живом весе.

А в 2021 году стартует реализация ещё трёх проектов. Министерство сельского хозяйства области согласовало с предприятиями сроки и объемы запланированных работ на текущий год. Инвестпроекты получат из бюджета области в 2021 году 428,7 млн рублей.

Со всеми предприятиями в начале года провели встречи по уточнению графиков и стоимости проектов. Инвесторы подали заявки на приобретение племенного скота для комплексов, министерство отрабатывает вопросы по поставке скота с племенными репродукторами России.

Как отметил губернатор Василий Орлов, за ходом реализации инвестиционных проектов необходимо постоянно следить, чтобы при необходимости оказать поддержку.

- В первой половине апреля нужно провести отдельное совещание с участием самих инвесторов. Чтобы они сами пояснили, все ли идет в графике и есть ли проблемы. Также в рамках этого заседания нужно заслушать тех аграриев, у кого есть интересные идеи и проекты. Перспективные инвестпроекты в сфере животноводства могут рассчитывать на нашу поддержку, - отметил глава области.