Амурчанин пырнул в живот племенника из-за кошек

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Магдагачинский районный суд осудил амурчанина за "причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия". Он проведет три года в колонии строго режима.

По информации Амурского областного суда родственники распивали спиртные напитки и поссорились из-за кошек, которые живут в доме и лазают по столу. После этого племянник ударил своего дядю, осужденный через некоторое время взял нож и отомстил обидчику ударом в живот. Потерпевший получил ранение брюшной полости с повреждением печени, ситуация осложнилась кровотечением в брюшную полость, что является тяжким вредом для здоровья, опасным для жизни.

Осужденный признал вину, но соглашаться с приговором не стал, посчитал три года заключения - чрезмерно суровым. Судебная коллегия оставили жалобу без удовлетворения.