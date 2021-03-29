Пять неосвещенных участков Благовещенска оборудуют фонарями

Фото: Администрация г. Благовещенска

Проблему недостаточного освещения улиц города подняли местные жители во время прямой линии с мэром. После обращения горожан, глава города Олег Имамеев принял решение о проведении уличного освещения.

- У нас есть такие темные участки на Нагорной, ВДНХ и в других районах - все эти территории мы постепенно будем подсвечивать, - рассказал мэр.

Мониторинг определил самые темные районы столицы Приамурья. Светильники появятся от улицы Чайковского до дома по адресу Заводская, 18; от Чайковского до дома на Литейной, 23; на участке от Чайковского до адреса Рабочая, 40, а также от Чайковского до дома по адресу Тенистая, 14 и от улицы Чаковского до Тополиной, 20.

По итогам аукциона подрядчиком было выбрано ООО «Горсвет», которое 12 апреля планируют закончить свои работы. В связи с установкой освещения будут частично перекрываться отрезки этих улиц. Администрация Благовещенска просит водителей планировать маршрут с учетом этой информации.

Добавим, что работы по восстановлению освещения пройдут в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Благовещенска».