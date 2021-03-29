Рекордные 19 случаев коронавируса зарегистрированы в Приамурье

Врачи продолжают выявлять новые факты заражения ежедневно. Фото: pixabay.com

Статистика по коронавирусу вновь поставила рекорд – в Амурской области зарегистрировано самое низкое число случаев за сутки с начала 2021 года. По данным регионального управления Роспотребнадзора, 29 марта заразились 19 человек.

- С нарастающим итогом зарегистрировано 21 849 случаев, показатель заболеваемости составляет 2765,54 на 100 тысяч населения, - уточнили в ведомстве.

Вместе с тем известно, что у 12 новых пациентов заболевание протекает в виде ОРВИ – это 63% от общего числа. У семи заболевших ковид сопровождается пневмонией.

Всего за сутки на коронавирус в Приамурье обследовали 1 634 человека, с начала пандемии – 857 524.