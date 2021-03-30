В Приамурье впервые продали квартиру за долги по ЖКХ

Такой вид открывается из проданной квартиры. Фото: Амурские коммунальные системы

В Благовещенске впервые выставили на публичные торги квартиру должника по коммунальным услугам. Он не платил по счетам сразу трёх компаний, в том числе – за воду, отопление и вывоз мусора. Сумма долга к 1 марта превысила 364 тысячи рублей, сумма пени – 163 тысячи.

Благовещенец не оплачивал отопление, водоснабжение, водоотведение, вывоз твёрдых коммунальных отходов, холодную и горячую воду, потребляемую при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также отведение сточных вод в целях содержания общего имущества МКД.

- На основании исполнительных документов о взыскании задолженности территориальным управлением Росимущества в Амурской области был проведен аукцион, в результате которого с публичных торгов была реализована квартира должника, - рассказал ведущий юрисконсульт отдела по досудебной и судебной работе ООО «Благовещенский расчетно-кассовый центр» Дмитрий Москвичёв.

В организации обратили внимание, что реализация квартиры с торгов - это крайняя мера применяемая к должникам. Ей предшествует арест расчетных счетов и имущества, в том числе автомобилей.