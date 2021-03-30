Жителям Благовещенска предлагают выбрать цвет для общественного транспорта

Сейчас на улицах Благовещенска можно увидеть желтые и белые автобусы и маршрутки Фото: Светлана МУБАРАННИКОВА

Во вторник, 30 марта в Амурской области стартовало голосование для помощи в выборе цвета для общественного транспорта. Единый цвет общественного транспорта планируется ввести до середины 2022 года.

- Единый цвет автобусов обеспечивает дополнительную безопасность участников дорожного движения. Автобусы выделяются в потоке движения, это помогает пассажирам заметить их издалека, а водителям – быть осторожнее - сообщают в городском отделе транспортного обслуживания

Законодательство РФ не ограничивает муниципалитеты в выборе цвета для общественного транспорта, таким образом, в разных городах России сложилась разная практика. Единый цвет для транспорта ужОбще выбрали в таких городах как Санкт- Петербург, Курск, Казань.

- С точки зрения безопасности и практичности, выбор цвета общественного транспорта – это серьезный вопрос. По данным международного водительского центра, существует принцип зависимости количества ДТП от цвета автотранспортного средства. Считается, что чем светлее машина, тем она безопаснее, – рассказал начальник отдела транспортного обслуживания населения администрации Благовещенска Юрий Грязнов.

В настоящее время в Благовещенске можно увидеть автобусы белого и желтого цвета. В ходе голосования житиям города предоставили выбор из белого, желтого, зеленого, синего цветов. Так же любо Благовещенец может предложить свой цвет. Полученное мнение жителей учтут при принятии решения о едином цвете общественного транспорта.

Опрос можно пройти по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9sW35Tb9KgQ0wMkRZ5w4eNbMo9xVttI4HIIgJOeasMR40qA/viewform