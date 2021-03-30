Реальные денежные доходы и пенсии амурчан сократились

Самый большой процент расходов амурчан составили, по данным опроса, продукты питания - 27,9% Фото: Екатерина СИМОХИНА

Общий уровень доходов в Амурской области на 2020 год составил 331 млрд.рублей, что 4,6% больше прошлого года.

Денежный доход на одного жителя Амурской области доход оставляет 34909 рублей и выросли по сравнению с 2019 годом на 4,8%. Потребительские расходы на душу населения составили 27029 рублей и увеличились на 2,4%. Что касается реальных денежных доходов амурчан, они уменьшились на 0,8%.

Средний размер ежемесячной назначенной пенсии увеличился за год на 5,7%, реальный размер снизился на 1,6%.

Величина прожиточного минимума за 2020 год увеличилась для всего населения на 9,3%, в том числе для пенсионеров – на 8,2%, для детей – на 11,7%, трудоспособного населения – на 8,9%.

Самый большой процент расходов амурчан составили продукты питания - 27,9%, на втором месте жилищные услуги 12,3%, далее идут услуги здравоохранения, покупка одежды и обуви, оплата услуг связи.

По результатам Комплексного наблюдения условий жизни населения Амурской области, проведенного в 2018 году, из 100 процентов опрошенных только 89,7% могу оплачивать жизненно необходимые (важнейшие) лекарственные препараты. Справиться с неожиданными тратами могут только половина опрошенных 50,3%. Покупка или замена мебели доступна 39,3%. Отправиться на одну неделю отпуска вне дома позволяют себе 48,7% опрошенных.