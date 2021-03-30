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Происшествия30 марта 2021 9:11

Двое амурчан обвиняются в убийстве женщины в Шимановском

Подозреваемыми стали мужчина и женщина
Татьяна КОЗИНА
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Завершено расследование уголовного дела по обвинению 30-летней женщины и 35-летнего мужчины в совершении преступления

Управление Следственного комитета РФ по Амурской области завершило расследование уголовного дела по обвинению 30-летней женщины и 35-летнего мужчины в совершении преступления предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

В ночь на 11 июня 2020 года обвиняемые, по версии следствия, привели свою общую знакомую в лесной массив около города Шимановска, где и произошло убийство. Тело 28-летней на утро обнаружили рабочие. Задержание обвиняемых произошло вечером того же дня после опознания погибшей. Подозреваемые признали свою причастность к преступлению.

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Криминал