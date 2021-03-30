Благоустройство Первомайского парка обсудили на выездном совещании в Благовещенске

Фото: Администрация города Благовещенска

Сегодня, 30 марта, мэр Благовещенска Олег Имамеев провел выездное совещание с участием своего заместителя Максима Ноженкина, директора МУ «Городское управление капитального строительства» Татьяны Соболевой и директора парка Рустама Ямашева.

Основные мероприятия будут направлены на обустройство территории и водоотведения. Обсуждалось создание пешеходных зон из различных материалов – дерева, природного камня и тротуарной плитки. А также реставрация входной группы и работы по обустройству парковочных мест и наружного освещения. В настоящее время организованы площадки под размещение аттракционов и зоны фудкорта.

- Сам подход к благоустройству будет основываться на том, чтобы максимально сохранить природную особенность этого парка, сделать из него экопарк с использованием формата тихого отдыха. Такой формат выбрали горожане в ходе опроса. Все деревья, за исключением аварийных, будут сохранены. Мы также будем использовать любую возможность, чтобы оставить парк открытым для горожан, разумеется, с учетом требований техники безопасности. Будем пытаться организовать работу таким образом, чтобы благоустраивать отдельные зоны по очереди. Но не исключен вариант, что его придется закрыть полностью, – подчеркнул Олег Имамеев.

Вопрос будет решён после подготовки необходимой документации.