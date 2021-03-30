20 случаев ковида подтвердили в Амурской области

Для собственной безопасности, в общественных местах лучше по-прежнему находиться в масках. Фото: pexels.com

В Приамурье 30 марта выявили 20 новых случаев COVID-19. Темп прироста остается на том же уровне, что и всю прошедшую неделю.

Из 20 пациентов, коронавирус у которых подтвердился 30 марта, у 13-ти заболевание протекает в виде ОРВИ, у семи – в виде пневмонии. То есть, на лёгкую форму коронавируса приходится 65%, а на тяжёлую – 35%. Бессимптомных случаев нет.

Всего с начала пандемии в Амурской области провели 859 776 исследований на ковид, из них 2 252 – за последние сутки. В результате выявили 21 869 фактов заражения.