Мэр Благовещенска ответит на вопросы горожан в прямом эфире

Подобные эфиры уже стали традицией. Фото: администрация города Благовещенска

Глава Благовещенска Олег Имамеев проведёт 1 апреля прямой эфир для горожан в своём инстаграм-аккаунте. Об этом сообщили в администрации города.

Прямые эфиры мэра уже стали традицией и проводятся в начале каждого месяца. Круг вопросов, которые задают благовещенцы, не ограничен определенной тематикой. Спросить можно и о благоустройстве, и о проблемах с жилищно-коммунальным хозяйством, и о городских мероприятиях – обо всём, что волнует жителей города.

На этот раз эфир пройдёт в четверг, 1 апреля, с 14.00 до 15.00. Чтобы посмотреть его, заходите в инстаграм-аккаунт @o.g.imameev.

Как правило, за час мэр успевает ответить на несколько десятков вопросов. Ответы на вопросы, не прозвучавшие в эфире, в течение недели готовят специалисты администрации, затем они публикуются на сайте мэрии.