Составитель книг памяти жертв политических репрессий Леонид Журавлев скончался в Приамурье

Ушел из жизни известный амурчанин Леонид Матвеевич Журавлев.

Леонид Журавлев - редактор-составитель более десятка томов книг памяти жертв политических репрессий – уникальных изданий, аналогов которым фактически нет в России.

Он являлся организатором открытия памятника жертвам репрессий в Благовещенске, участвовал во многих волонтерских мероприятиях на эту тему. Многие годы возглавлял Амурское региональное отделение Общероссийской общественной благотворительной организации инвалидов — жертв политических репрессий, был председателем президиума Амурского регионального отделения Российской ассоциации жертв политических репрессий.

Амурчане выражают соболезнования в связи с безвременной кончиной Леонида Матвеевича. К соболезнованиям присоединился и губернатор области Василий Орлов:

- Мы потеряли честного и справедливого человека, который всю свою жизнь посвятил восстановлению справедливости и увековечиванию памяти о погибших. Выражаю соболезнования родным и близким, разделяю вашу скорбь.