Меньше 20 случаев COVID-19 зарегистрировали в Приамурье 31 марта

Кажется, вакцинация и впрямь положительно влияет на статистику. Фото: pixabay.com

В Амурской области заболеваемость коронавирусом упала ниже 20 случаев в сутки – так, 31 марта в Роспотребнадзоре подтвердили всего 18 фактов заражения. Всего за сутки обследовали 2 282 человек.

Среди новых пациентов у 14 заболевание протекает в виде ОРВИ (78%), у трёх – в виде пневмонии (17%), у одного – бессимптомно (5%).

Всего в Приамурье зарегистрировано 21 877 случаев ковида с начала пандемии. За тот же срок проведено 862 046 обследований.