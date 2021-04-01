В амурских школах сдвинули написание итогового сочинения на 15 апреля

Предусмотрены и дополнительные сроки для тех, кто не сдал или не смог присутствовать на проверочной работе. Фото: pexels.com

Амурские одиннадцатиклассники напишут итоговое сочинение не 5, а 15 апреля. Изменения утверждены совместным приказом Минпросвещения и Рособрнадзора.

Успешное написание итогового сочинения является для учеников 11 классов допуском к ЕГЭ. Также предусмотрены дополнительные сроки написания. Так, 5 и 19 мая работы могут написать выпускники, получившие за сочинение «незачёт», либо пропустившие по уважительной причине, подтвержденной документально. Дети с ОВЗ могут вместо сочинения написать изложение.

Выпускники смогут раскрыть одну из пяти предложенных тем:

– «Забвению не подлежит» (исторические события, общественные явления, произведения искусства, память о которых не имеет срока давности);

– «Я и другие» (человек среди людей; проблема конфликта, понимания, что значит быть собой;

– «Между прошлым и будущим: портрет моего поколения» (культурные запросы, литературные пристрастия, жизненные оценки, отношения с семьей и обществом);

– «Время перемен» (тема изменений, открытий, вызовов, стоящих перед человеком и человечеством);

– «Разговор с собой» (внутреннее пространство человека и словесные способы его исследования – вопросы, которые человек задает себе; внутренние переживания; тема совести).