Против амурчанина возбуждено уголовное дело из-за азартных игр

Семерых амурчан подозревают в организации нелегального казино.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, изъято более 100 единиц компьютерной техники, по которым назначена судебная экспертиза. По версии следствия, с октября 2020 года по март 2021 года подозреваемые незаконно проводили азартные игры. Это проходило в неделях помещениях Благовещенска.

Органами Следственного комитета по Амурской области возбуждено уголовное дело за незаконную организацию и проведение азартных игр организованной группой (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ).

Шесть подозреваемых задержаны и помещены в изолятор. Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключение их под стражу. В отношении одного обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящее время выясняются обстоятельства преступления.