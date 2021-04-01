«Сквер водников» на Ленина - Чайковского могут благоустроить в 2022 году

Чтобы сквер благоустроили, его должны выбрать жители города. Фото: благовещенск.рф

Администрация города подготовила эскизный проект благоустройства общественной территории в районе улиц Ленина и Чайковского. Сейчас на территории «сквера водников» есть тропинки, растут хвойные и лиственные деревья, есть несколько участков, не занятых насаждениями. Горожанам предложено поучаствовать в голосовании о благоустройстве в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

В сквере предлагается обустроить цветники и комфортную детскую площадку с игровым комплексом, качелями и шведской стенкой, провести работы по освещению территории с установкой 33 светильников, поставить восемь лавочек, урны, и ограждения.

На сайте za.gorodsreda.ru с 26 апреля по 30 мая пройдёт голосование по благоустройству территории, которую выберут горожане.

На выбор предложены:

– площадка у фонтана «Бабочка» (ул. 50 лет Октября – Амурская);

– сквер имени В. Приемыхова в районе пересечения улиц 50 лет Октября и Горького;

– сквер в районе переулка Крестьянского и улицы Мухина;

– сквер в районе пересечения улиц Калинина и Ломоносова;

– сквер в районе пересечения улиц Ленина и Чайковского («сквер водников»);

– территория в селе Плодопитомник.

Один из шести проектов будет реализован в 2022 году.