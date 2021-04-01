В Приамурье возвращаются осадки

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Амурчанин придётся снова достать зонтики - синоптики прогнозируют осадки 2 апреля. Дождь или мокрый снег могут спровоцировать гололедицу на дорогах или налипание снега. По словам синоптиков, местами осадки будут сильными.

На север области небольшой снег придёт уже ночью, а температура будет колебаться между -11 и нулем градусов. На юге же она не опустится ниже -1. Благовещенск этой ночью осадки обойдут стороной.

- Днем погода облачная с осадками, возможны налипание снега или гололедица на дорогах, - расскажи в Амурском гидрометцентре.

Также предупреждают и о порывах ветра до 15-17 м/с. Однако температура будет держаться выше нуля: по северу до +8, а по югу до +12 градусов (в осадках 0).

-В Благовещенске во второй половину дня ожидаются небольшие осадки. Возможно усиление ветра до 15м/с. Температура повысится до +10 градусов, - сообщают синоптики.