В Благовещенске пройдёт субботник на берегу Бурхановки

Фото: admblag.ru

Эковолонтеры и специалисты Центра управления региона открывают в Благовещенске акцию «Город берегу». Всех неравнодушных граждан приглашают присоединиться к субботнику. 3 апреля в 10:00 пройдёт уборка берега Бурхановки на участке от улицы Шевченко до Пионерской.

Акция «Город берегу» стартовала в Благовещенске 1 апреля и продлится до 10 мая. Эковолонтеры и специалисты ЦУР выйдут на субботник на берег реки Бурхановка 3 апреля. Уборка затронет часть берега от улицы Шевченко до Пионерской. Организаторы приглашают всех неравнодушных граждан.

Администрация Благовещенска обеспечит участников всем необходимым инвентарем - лопатами, граблями, мешками. Рекомендуют взять с собой перчатки для хозработ и надеть непромокаемую обувь.

Между тем, акция «Город берегу» продлится до 10 мая, принять в ней участие уже заявились около 4 тысяч человек. Они уберут не только район Бурхановки, но и другие территории Благовещенска.