В первый день апреля от коронавируса умерли двое амурчан

Вакцинация - один из самых верных способов уберечься от болезни. Фото: правительство Амурской области

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в Амурской области опять увеличилось – заразились 19 жителей региона. Об этом, а также о двух новых летальных исходах, сообщили на портале стопкоронавирус.рф.

Всего на вечер 1 апреля в Приамурье зафиксировано 21 906 случаев заражения COVID-19. При этом 20 703 пациента уже выздоровели, а 245 – скончались. Новые летальные исходы регистрируются ежедневно в течение уже почти трёх недель.

Однако темпы выздоровления намного превышают рост и смертности, и заболеваемости. Так, 1 апреля после коронавируса поправились 29 амурчан.