Здравоохранение, дороги, освещение: Губернатор провел личный прием граждан в селе Ромны

Фото: правительство Амурской области

Глава Амурской области в ходе поездки в Ромненский район встретился с его жителями в селе Ромны.

С просьбой от жителей сел Смоляное и Придорожное к Василию Орлову обратилась Елена Ядыкина. Женщина рассказала, что амурчане не могут получить медпомощь в имеющемся в селе Смоляное ФАПе, проблема в отсутствии фельдшера.

За ФАПом закреплено население Смоляного, Придорожного и Восточной Нивы, всего 161 человек. С июля 2020 года должность фельдшера вакантна, медпомощь по графику оказывает фельдшер из другого села – Чергали. По графику в села выезжает врачебная бригада. Активно ведется поиск сотрудника, но пока безуспешно.

Вакансия включена в реестр должностей на 2021 год в рамках программы «Земский фельдшер», по условиям работнику при трудоустройстве будет выплачена единовременная компенсация в размере 1 млн рублей.

- Со стороны администрации района гарантировано и предоставление жилого дома, топлива, мест в детском саду, льготы по оплате электроэнергии и выплата «подъемных», - сказал глава Ромненского муниципального округа Анатолий Опаленко.

Глава области отметил, что это проблема всех малочисленных населенных пунктов. В малые села неохотно едут молодые специалисты, тем более, что приходится жить в доме без коммунальных услуг.

- Нужно продумать форму работы, чтобы на несколько сел, был прикреплен фельдшер, он должен быть обеспечен транспортом и приезжать в села по определенному маршруту. Помимо этого, для таких сел нужно активней использовать передвижные медицинские комплексы, - сказал Василий Орлов.

Также с вопросом качества дорог и освещения в селе Знаменка обратилась Ольга Чувак. Женщина рассказала, что в селе установлено недостаточное освещение по улице Центральная, здесь же требуется и ремонт дороги. На главной улице села расположены магазины, школа и автобусные остановки. Несмотря на то, что администрацией сельсовета устанавливается и ремонтируется имеющееся освещение, его недостаточно для полной безопасности жителей.

- Сейчас есть планы по ремонту и восстановлению асфальтобетонного покрытия дорог в населенных пунктах, где транзитом проходят региональные дороги. Проблема складывается из-за проходящего через село большегрузного транспорта, уже дано поручение ограничить проезд грузового транспорта через село. По Ромненскому району в планах на 2022 год проведение асфальтобетонного покрытия, это села Знаменка и Каховка. Пока вопрос прорабатывается. Касательно освещения в селе Знаменка — в текущем году постараемся решить вопрос, - сказал министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин.